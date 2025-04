Twee mannen doodgeschoten in Duitse plaats Bad Nauheim

Vooralsnog wordt uitgegaan van één dader die is gevlucht. De politie is een klopjacht begonnen, maar had zaterdagavond laat nog geen aanwijzingen wie achter de aanval zou kunnen zitten. Er zou geen gevaar zijn voor omwonenden of andere burgers.

Details over de slachtoffers, inclusief hun leeftijd, heeft de politie niet bekendgemaakt „om tactische redenen”. Het is onbekend of dader en slachtoffers elkaar kenden.

Rond de plek waar de politie de doodgeschoten mannen aantrof, werd een groot gebied afgezet voor onderzoek.