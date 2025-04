Schutters doden tientallen mensen in Nigeria

In centraal Nigeria komen vaak conflicten over landgebruik voor tussen nomadische veehouders en boeren. Gouverneur Hyacinth Alia had eerder gezegd herders te verdenken van de aanval. Veel herders behoren tot de islamitische etnische groep Fulani en veel boeren zijn christen. De aanvallen in centraal Nigeria hebben vaak een etnische of religieuze dimensie.

De aanvallen vonden donderdagnacht en vrijdag plaats. Bij twee aanvallen eerder deze maand in een naburige deelstaat vielen meer dan honderd doden.