Zelensky: wij willen langer bestand, Rusland valt nog steeds aan

Volgens Zelensky zal een langer bestand „de ware bedoelingen” van Rusland laten zien. „Dertig uur is genoeg om de krantenkoppen te halen, maar niet voor echte vertrouwenwekkende maatregelen. Dertig dagen zouden de vrede een kans kunnen geven”.

Tegelijkertijd meldde Zelensky dat de Russische aanvallen nog steeds doorgaan. „Volgens de rapporten van de opperbevelhebber gaan de Russische aanvalsoperaties op verschillende plaatsen aan de frontlinie door en is het Russische artillerievuur nog niet geluwd. Daarom is er geen vertrouwen in woorden die uit Moskou komen.” Hij stelt verder dat „iedere Russische aanval zal worden beantwoord met een gepaste reactie.”

Het bestand dat Poetin eenzijdig afkondigde, zou om 17.00 uur Nederlandse tijd zijn ingegaan (18.00 uur lokale tijd). Moskou zei te verwachten dat de Oekraïners net als de Russen de wapens zouden neerleggen. Het bestand zou dan moeten duren tot zondagavond 23.00 uur Nederlandse tijd (middernacht lokale tijd).

De afgelopen weken wordt veel gesproken over een einde aan de oorlog, maar Ruslands acties hebben volgens Zelensky tot dusver laten zien dat Poetin niet uit is op vrede.