Kyiv cynisch over paasbestand: 30 uur in plaats van 30 dagen

Sybiha verwijst terug naar een Amerikaans voorstel voor een bestand van dertig dagen waarmee Oekraïne instemde op 11 maart tijdens overleg in Saudi-Arabië. „Rusland weigerde” en „voerde de terreurdaden op”, aldus de minister. „Poetin heeft nu verklaringen afgelegd over zijn vermeende bereidheid tot een staakt-het-vuren. Dertig uur in plaats van dertig dagen”.

Sybiha voegt er nog aan toe dat Rusland elk moment kan instemmen met een bestand voor dertig dagen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky reageerde eerder ook al cynisch op het paasbestand van Poetin.