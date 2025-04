Van Vroonhoven over fusie met CDA: sluit niks uit voor toekomst

NSC-leider Nicolien van Vroonhoven sluit een fusie tussen NSC en CDA niet helemaal uit voor de toekomst, maar ze ziet nog veel verschillen. Dat zegt ze in de talkshow Dit is Tijs, die zaterdagavond wordt uitgezonden op NPO2. Haar mededeling volgt kort op het vertrek van medeoprichter en partijleider Pieter Omtzigt, die lang Kamerlid was bij het CDA voordat hij daar uit onvrede vertrok. Het interviewfragment is ingezien door het ANP.