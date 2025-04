Bethelkerk in centrum Barendrecht honderd jaar, en ander plaatselijk kerknieuws

Bethelkerk Barendrecht

De iconische en beeldbepalende Bethelkerk in het centrum van Barendrecht bestaat honderd jaar. De protestantse gemeente viert dat in mei met een jubileumweekend.

Het gebouw werd in mei 1925 als nieuwe gereformeerde kerk in gebruik genomen, omdat de te klein geworden Singelkerk niet langer aan de veiligheidseisen voldeed. De Bethelkerk is een kruiskerk met expressionistische details en glas-in-loodvensters. Na het samengaan van hervormden en gereformeerden in Barendrecht in één protestantse gemeente in 2013 was er sprake van dat de kerk zou worden afgestoten, maar daar werd na bezwaren van gemeenteleden van afgezien. In plaats van de Bethelkerk werd in 2018 de gereformeerde Triomfatorkerk gesloten.

Een concert van het Christelijk Sliedrechts Mannenkoor Ichthus onder leiding van Martin Zonnenberg vormt vrijdag 23 mei de opening van het jubileumweekend. Dan wordt ook een jubileumboek gepresenteerd. Zondag 25 mei wordt het weekend afgesloten met een feestelijke kerkdienst.

Ontmoetingskerk Assen

De gemeente Assen is niet bereid om 450.000 euro te investeren om de aankoop van de voormalige protestantse Opstandingskerk in de wijk Marsdijk mede mogelijk te maken. Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van de gemeenteraadsfracties van de ChristenUnie en de SP.

Een initiatiefgroep, waarbij de diaconie van de protestantse gemeente Assen en de vrijwilligersorganisatie Assen Bloeit zijn betrokken, wil van het kerkgebouw een ontmoetingsplek maken voor de 12.000 inwoners tellende wijk Marsdijk en voor activiteiten voor Assen-Oost. Doel is een multifunctioneel centrum waar cultuur, ontmoeting en zingeving samenkomen.

De protestantse gemeente stootte de kerk vorig jaar af omdat instandhouding ervan financieel niet meer op te brengen is. Ze wil wel een plek in Marsdijk behouden voor haar activiteiten. Het kerkgebouw moet 1 miljoen euro opbrengen. Pinkstergemeente De Ontmoeting, die al gebruik maakt van het gebouw, heeft zich bij het initiatief aangesloten. Particulieren wordt gevraagd als leninggevers financieel te participeren in de aankoop van de kerk.

B en W waarderen het initiatief. „Dat bewoners samenwerken om in hun eigen wijk een plek voor ontmoeting, verbinding en ondersteuning te creëren, erkennen en ondersteunen wij volledig.” Het college acht het „na zorgvuldige afweging” echter niet verstandig om de aankoop van de kerk te ondersteunen, onder meer omdat de plannen nog onvoldoende zijn uitgewerkt. „Zonder helder eigenaarschap, beheer en toekomstperspectief vinden wij het niet verantwoord, ook gezien de vele opgaven die op de gemeente afkomen, om publiek geld in te zetten voor de aankoop van onroerend goed met een onzeker risicoprofiel en structurele borging.” De initiatiefgroep vroeg om 450.000 euro. Subsidie voor maatschappelijke activiteiten is wél mogelijk via bestaande regelingen, aldus het college.