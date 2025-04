Cgk Scheveningen neemt gerenoveerde Thaborkerk in gebruik, en ander plaatselijk kerknieuws

Thaborkerk Scheveningen

De christelijke gereformeerde kerk (cgk) in Scheveningen neemt zaterdag de Thaborkerk aan de Prins Mauritslaan 15 weer in gebruik, na een grondige renovatie. Om 10.00 uur vindt de officiële opening plaats met een kort meditatief moment door de eigen predikant, ds. W.L. van der Staaij. Na het officiële gedeelte is er voor de aanwezigen tot 12.00 uur en aansluitend voor omwonenden gelegenheid om de kerk te bezichtigen. Op eerste paasdag, zondag 20 april, zullen om tien en vijf uur de eerste diensten weer plaatsvinden, waarbij in de morgendienst de kanselbijbel weer zal worden geopend. Vanaf dan zullen alle kerkdiensten ook met beeld en geluid worden uitgezonden via cgk-scheveningen.nl.

De renovatie van het kerkgebouw werd financieel mogelijk door de verkoop van de pastorie aan de Van Bleiswijkstraat en door giften.

Er was tevergeefs gerekend op enkele duurzaamheidssubsidies van de overheid en van de gemeente Den Haag.

Bij de verbouwing waren onder anderen Architectenbureau Born uit Sommelsdijk, bouwbedrijf R.A. van Leeuwen uit Alphen aan den Rijn en Lok Installaties uit Bodegraven betrokken. Ook is een groot gedeelte van het werk verricht door vrijwilligers uit de eigen gemeente, daarbij geholpen door vrijwilligers uit onder andere de cgk’s Nieuwkoop, Ouderkerk aan de Amstel, Meerkerk en Alphen aan den Rijn.

De renovatie van het kerkgebouw startte na vele jaren van onderzoek uiteindelijk in juni 2023. Vanaf dat moment maakte de gemeente voor de kerkdiensten gebruik van Het Kompas. Dit voormalige kerkgebouw van de plaatselijke gereformeerde gemeente is nu in gebruik als christelijk ontmoetingscentrum. Voor andere kerkelijke activiteiten maakte de cgk Scheveningen gebruik van de Eben-Haëzerschool en van de Bethaniëkerk.

Het oude kerkgebouw is vanbinnen geheel vernieuwd en verduurzaamd. Hiermee is het kerkgebouw van energielabel G naar A+ gegaan. Ook heeft de kerk een nieuw pannendak gekregen en is de kerktuin opnieuw ingericht. De achterzijde van de kerk is pastorie geworden, met vijf slaapkamers. De ruimte in de kerk is anders ingedeeld, waarbij de kerkzaal werd verkleind. Er zijn nieuwe, opklapbare kerkbanken aangeschaft, zodat er 160 zitplaatsen zijn. Dit aantal kan desgewenst met stoelen worden uitgebreid. Verder zijn er meer toiletten beschikbaar en is de toegang voor mindervaliden verbeterd. De renovatie van het oude orgel door firma A. Nijsse en Zn. uit Wolphaartsdijk zal waarschijnlijk nog enkele maanden in beslag nemen.

Kerk gg Barneveld-Centrum

In Barneveld is begonnen met de verbouwing van de Rehobothkerk van de gereformeerde gemeente (gg) Barneveld-Centrum. Bovenop het zalengedeelte wordt een extra verdieping met drie zalen geplaatst, omdat de gemeente doordeweeks geregeld ruimte tekortkomt. Ook wordt het kerkgebouw verduurzaamd met onder andere een warmtepomp en een nieuw luchtventilatiesysteem. Het zalengedeelte krijgt een nieuwe gevel. Later dit jaar wordt ook de kerkzaal verbouwd.

Werkzaamheden aan het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente Barneveld- Centrum. beeld Gerwin van Luttikhuizen

Geld voor restauratie abdij Rolduc

De provincie Limburg heeft een subsidie van 974.151 euro toegekend aan het Bisschoppelijk Centrum Rolduc in Kerkrade voor restauratie en verduurzaming van de seminarievleugel en de kloosterhoeve van de abdij.

De rijksoverheid heeft tot 2029 7 miljoen euro gereserveerd voor het iconische abdijcomplex, gericht op instandhouding, toegankelijkheid en verduurzaming van waardevol erfgoed. De provincie voegt hier in totaal 2,4 miljoen euro aan toe. De gemeente Kerkrade en de eigenaar van het Bisschoppelijk Centrum Rolduc dragen ieder 1,2 miljoen euro bij. Bij elkaar is voor het abdijcomplex 11,8 miljoen euro beschikbaar. Na de aanpak van seminarievleugel en kloosterhoeve worden ook het voormalige schoolgebouw en andere delen van het complex gerestaureerd en verduurzaamd.

Gk Zwolle

Twee gereformeerde kerken in Zwolle houden sinds zondag 6 april gezamenlijke middagdiensten. Ze beschouwen dat als de volgende stap in plaatselijk samengaan.

De kerken behoorden tot De Gereformeerde Kerken (DGK) en de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN), twee afsplitsingen van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Ze noemen elkaar nu gk Zwolle (Viaa) en gk Zwolle (Kandelaar), naar de locaties waar zij elke zondagmorgen afzonderlijk een eredienst houden: het gebouw van Hogeschool Viaa en verenigingsgebouw De Kandelaar in ’s Heerenbroek. De gezamenlijke middagdiensten, om 16.30 uur, zijn in de Sionskerk in de Zwolse wijk Aa-landen. „De erediensten zijn ‘gewoon’ gereformeerd, dat wil zeggen dat God en de Bijbel centraal staan. In de middagdiensten wordt vooral uitleg gegeven over de basis van het christelijk geloof”, aldus de twee kerken in een schrijven aan de pers.