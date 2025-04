Zorgen over incidenten met zwijnen in Zuid-Limburg

De gemeente Meerssen zette in januari een stuk bos bij het dorp Geulle af nadat een vrouw daar door een zwijn was aangevallen. De dieren laten mensen doorgaans met rust, maar kunnen agressief worden als ze zich bedreigd voelen of bijvoorbeeld jongen hebben. Volgens Faassen is de populatie in het gebied te groot geworden. Dat komt mede doordat onder de vorige grondeigenaar niet op zwijnen gejaagd mocht worden, zei de bestuurder in een vergadering. Onder Staatsbosbeheer, dat sinds enige tijd de grond bezit, mag dat volgens hem wel.

Meerssen vroeg de provincie onlangs snel actie te ondernemen tegen de zwijnenoverlast. Volgens de gemeente ten noorden van Maastricht schieten de lokale wildbeheereenheden niet genoeg dieren af en moeten er jagers van buitenaf worden bijgehaald. Dat viel slecht bij de eenheden, die vinden dat de gemeente op onjuiste gronden hun werk in twijfel trekt, meldden regionale media. Een bemiddelaar heeft alle partijen onlangs op één lijn gebracht, zei Faassen. Er zou nu overeenstemming zijn over een strengere aanpak. Volgens Faassen zijn tot dusver 114 zwijnen afgeschoten.

De Limburgse coalitiepartijen CDA en BBB stelden vragen aan Faassen over de zwijnen. Inwoners zeiden in een brief aan de provincie dat de maatregelen die tot nu toe zijn genomen „in geen verhouding staan tot de ernst van de problematiek”. Faassen zei de zorgen te begrijpen, maar sprak tegen dat er vanuit de provincie te weinig wordt gedaan. „We zijn nu samen op de goede weg om dit probleem adequaat aan te pakken”, stelde de bestuurder, die toevoegde dat met name de wildbeheereenheden, Staatsbosbeheer en andere betrokkenen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.