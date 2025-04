Twee vrijwilligers omgekomen in noodweer Italië

Ze zijn toen met hun auto door het snelstromende water meegesleurd. De mannen waren enige tijd vermist, maar de brandweer heeft de twee vrijdag 15 kilometer stroomafwaarts dood teruggevonden.

Elders in het noorden van het land, in een dorpje ten noordoosten van Turijn, verdronk een 92-jarige man in zijn woning toen die plotseling onder water liep.

Italië werd de afgelopen dagen geteisterd door hevige regen en in de Alpen grote hoeveelheden sneeuw. Het weer is nog onstuimig met regen, maar er wordt geen noodweer meer verwacht tijdens het paasweekend.