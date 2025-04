Belastingconstructie voor dranken met ‘vleugje zuivel’ verdwijnt

De verbruiksbelasting op onder meer frisdrank en vruchtensap is 26,13 euro. Voor zuivel- en sojadranken geldt een uitzondering, volgens het kabinet vanwege de voedingsstoffen zoals eiwit, calcium en vitamines. Fabrikanten kunnen de belasting omzeilen door een klein beetje melkvet aan bijvoorbeeld sinaasappelsap toe te voegen. Ook chocolademelk, waar juist veel suiker in zit, is uitgezonderd.

Het kabinet wil de uitzondering zo aanpassen dat die alleen geldt „voor de meest pure zuivel- en sojadranken, zoals magere-, halfvolle- en volle melk”. Hoe de nieuwe regels er precies uitzien, wordt nog onderzocht.