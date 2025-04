Gemengde reacties branche op uitstel bijna gratis kinderopvang

In het hoofdlijnenakkoord dat de coalitiepartijen vorig jaar sloten, was het vergoeden van 96 procent van de kinderopvang vanaf 2027 een van de afspraken. Nu staat in de voorjaarsnota dat er meer tijd nodig is om het nieuwe systeem in te voeren. Bovendien levert het ook geld op dat het kabinet elders investeert.

„Een ingrijpende stelselwijziging als deze vraagt om een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering”, zegt de BK. „Zonder een stevige basis is het risico op fouten groot. Dit is ook een belangrijke reden waarom uitstel onvermijdelijk was: de uitvoering is nog verre van geregeld.” De BK vindt dat de invoering in 2027 „niet realistisch” was.

Karen Strengers, voorzitter van de BMK, hekelt juist het feit dat de invoering opnieuw wordt uitgesteld. „Een nieuw stelsel, met eenvoudige, bijna gratis kinderopvang voor werkende ouders, werd aangekondigd voor 2025. De invoering van dit nieuwe stelsel is uitgesteld naar 2027 en nu kiest het kabinet opnieuw voor twee jaar uitstel. De belofte aan ouders en kinderopvangorganisaties wordt weer niet nagekomen”, zegt ze.

Volgens de BMK hebben kinderopvangorganisaties de afgelopen tijd geïnvesteerd in personeel, opleidingen en locaties om zich voor te bereiden op een groeiende vraag. Strengers: „Door het uitstel blijft die groei nu uit, terwijl de kosten oplopen en de toekomst opnieuw onzeker is.”

De BK kijkt er anders naar en waarschuwt opnieuw dat vrijwel gratis kinderopvang tot meer aanmeldingen zal leiden dan de branche nu aankan. „Hoewel de krapte in de sector op sommige plekken op dit moment stabiliseert, zijn de prognoses op langere termijn zorgwekkend. De instroom van nieuwe pedagogisch professionals blijft achter en de behoefte aan opvang groeit in het nieuwe stelsel.”