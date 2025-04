In Friesland wel hoger risico natuurbranden, paasvuren afgelast

De veiligheidsregio’s Drenthe en Groningen verlagen het risiconiveau vrijdag juist, waardoor meerdere paasvuren alsnog kunnen doorgaan. Een woordvoerster van de Friese brandweer legt uit dat in Friesland minder neerslag is gevallen. De natuur is daardoor droger. Ze benadrukt dat de veiligheidsregio adviseert. Gemeenten beslissen zelf of ze paasvuren toelaten.

Een woordvoerster van de gemeente De Fryske Marren zegt dat alle paasvuren afgelast blijven. Ook Opsterland staat paasvuren niet toe. In Ooststellingwerf geldt hetzelfde en de gemeente heeft organisatoren van de vuren hierover geïnformeerd.

De brandweer zet dit weekend geen extra personeel in voor het geval mensen toch vuren ontsteken. „We staan paraat zoals gewoonlijk.”