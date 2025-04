Wim Sturm voltooit zijn drieluik over de gereformeerde gemeente in Middelburg

„Wij hebben allen de opdracht om „de loffelijkheden des Heeren te vertellen, te lezen en door te geven” (Psalm 78)”, staat er op de meegeleverde bladwijzer.

Op 10 maart werd tijdens een drukbezochte ledenvergadering het derde en laatste deel gepresenteerd van ”Gods hand over de burg, facetten uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Middelburg”. Middelburger Wim Sturm beschrijft in dit deel gedetailleerd de geschiedenis van de gemeente van 1951 tot heden. „Ik heb geprobeerd zo veel mogelijk gewone mensen binnen onze kerk een plek te geven”, vertelt hij.

Het samenstellen van dit drieluik mag een tour de force worden genoemd: Sturm deed het allemaal in zijn vrije tijd. In het dagelijks leven is hij docent economie en schoolopleider aan het Hoornbeeck College in Goes.

Het orgel is afkomstig uit de oude kerk in het centrum van de stad en is gebouwd in 1990. beeld Van Scheyen Fotografie

Vertegenwoordiger

Vóór de nu 62-jarige Middelburger als dertiger in het onderwijs aan de slag ging, werkte Sturm jarenlang als vertegenwoordiger, en „de drive en ambitie die ik in die jaren ontwikkelde zijn ook goed van pas gekomen bij het schrijven van ”Gods hand over de burg””, vertelt hij.

„Mijn vrouw heeft me dikwijls moeten afstaan als ik me weer eens voor uren opsloot in mijn werkkamer. Want zodra ik erin dook, was ik weg”, blikt Sturm terug op het project. „Maar ze heeft me altijd gesteund. Toch is het fijn om dit jaar voor het eerst sinds vijfentwintig jaar met mijn gezin een zomervakantie tegemoet te gaan waarin ik niet tevens mijn boek moet afmaken.”

Sinds 2000 spoorde Sturm talloze documenten op en sprak hij heel veel mensen, vooral gemeenteleden. „Ik wilde geen gepolijst verhaal, maar wilde eerlijk en authentiek het gemeenteleven beschrijven. Mijn verzameling dozen en mappen vol foto’s, brieven, krantenknipsels, kopieën en andere documenten groeide met de dag.”

Deze gedenksteen is een overblijfsel van de voorgevel van het in 1940 verwoeste stadspaleis in de Lange Delft 64, waar in de negentiende eeuw werd gekerkt. beeld Van Scheyen Fotografie

Hagenpreek

Zo ontdekte hij dat de eerste hagenpreek in Middelburg tijdens de Beeldenstorm in 1566 plaatsvond op een stuk grond waar later de Segeersstraatkerk zou verrijzen die in 1921 in gebruik werd genomen. Maar in zijn drieluik beschrijft hij ook dat er tussen 1836 en 1900 werd gekerkt in het stadspaleis aan de Lange Delft, van de schatrijke Walcherse jonkheer Willem Versluijs (1798-1875). In dat gebouw zat later de Provinciale Bibliotheek, die verwoest werd bij het bombardement op Middelburg in 1940.

De schrijver hoopt dat ook jonge mensen zijn boeken lezen. Sturm: „Het is immers ons eigen verhaal. Wij zijn zelf onderdeel van deze historie.”

Markante mensen

Een van de talloze markante mensen die voorbijkomen is Gerrit Arie Zijderveld, predikant van 1963 tot 1979. „Dominee Zijderveld was een beetje een dromer, hij kwam dikwijls pas op het laatste nippertje aan in de kerk, vlak voor het consistoriegebed”, vertelt Sturm. „Het gebeurde een keer dat ouderling Jacob Griep, bekend om zijn directheid, juist op het moment dat de dominee weer eens met wapperende jas binnenstoof, hardop dit ultrakorte gebed deed: „Heere, help Uw knecht. Amen.” Om met luide stem te vervolgen: „Dan had je maar eerder moeten komen.””

Van het derde deel van ”Gods hand over de burg” zijn 1250 exemplaren gedrukt. Het rijk geïllustreerde, 432 bladzijden tellende boek kost € 27,50. Ongeveer 500 gezinnen binnen de gereformeerde gemeente Middelburg ontvangen een gratis exemplaar. De drie kloeke delen samen bestrijken de periode van 1517 (begin van de Reformatie) tot heden. Ze kunnen besteld worden bij familie W.M. Sturm, tel: 0118-623923, e-mail: wmsturm@kliksafe.nl.

De Ter Hoogekerk van de gereformeerde gemeente Middelburg-Centrum telt 1250 zitplaatsen. beeld Van Scheyen Fotografie