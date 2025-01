Middelburgse kerkorganist Jaap Coppoolse viert gouden jubileum

De 66-jarige Jaap Coppoolse was 16 toen hij in 1974 in de gereformeerde gemeente van Middelburg-Zuid werd benoemd tot kerkorganist. In de Zuiderkerk staat sinds 1975 een tweeklaviers instrument van Ernst Leeflang.

Coppoolse genoot zijn orgelopleiding aan het conservatorium van Tilburg bij onder anderen Bram Beekman. Hij is al jaren als docent muziek en ckv verbonden aan het Calvijn College in Goes. Daar geeft hij ook leiding aan het schoolorkest.

Afgelopen november is in de dienst op dankdagmorgen al aandacht besteed aan het organistenjubileum van Coppoolse. Nu organiseert de kerkenraad, „als blijk van waardering”, een jubileumbijeenkomst met als thema ”Psalmen zingen in Middelburg: een levende traditie”.

Tijdens de middag in de Zuiderkerk bespeelt Jan Wisse, organist van de gereformeerde gemeente van Aagtekerke, het orgel. Hij speelt muziek rond de psalmen. Drs. J. van Mourik houdt een korte lezing over gemeentezang in de tijd van de Middelburgse predikant Bernardus Smytegelt (1665-1739). De plaatselijke predikant, ds. M. Boersma, mediteert over het belang van psalmzingen en besluit de middag. De familie Coppoolse verzorgt een muzikale bijdrage en ook is er samenzang van enkele psalmen begeleid door plaatselijke organisten. Ouderling G.A. Terlouw opent de bijeenkomst.

De middag in de Zuiderkerk begint om 15.00 uur en is gratis toegankelijk.

