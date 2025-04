Uitstel bijna gratis kinderopvang levert tijdelijk miljarden op

Het vergoeden van 96 procent van de kinderopvang vanaf 2027 was een afspraak in het hoofdlijnenakkoord dat de coalitiepartijen vorig jaar sloten. Nu staat in de voorjaarsnota dat meer tijd nodig is voor het invoeren van het nieuwe systeem. Dit levert tegelijkertijd ook geld op dat het kabinet elders investeert. In de voorjaarsnota heet dit „incidentele vrijval van middelen”.

Het kabinet zegt te werken aan een geleidelijke aanpassing van het systeem van de kinderopvang om de sector ook de tijd te geven zich voor te bereiden.