Kabinet haalt 2,5 miljard op voor box 3-problemen

De manier waarop het kabinet dit geld wilde ophalen, werd in het najaar al bekend. De overheid gaat een hoger percentage rekenen als schatting van wat mensen jaarlijks aan hun vermogen verdienen. Dit percentage stijgt volgend jaar met 1,78 procentpunt.

Het gaat om belasting die mensen betalen over inkomsten uit hun bezittingen, zoals cryptovaluta of vastgoed. Spaarders gaan niet meer belasting betalen in box 3.

Het deel van het vermogen waarover geen belasting wordt geheven, daalt naar 51.396 euro.