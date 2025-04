Visserij voorrang boven windenergie in nieuwe plannen Noordzee

Zo is het gebied Lagelander geschrapt vanwege de waarde voor de tongvisserij. Dit ligt ten westen van Texel en Vlieland. In andere gebieden wordt ruimte gemaakt voor visserij, onder meer via een open zone en het mogelijk toestaan van actieve visserij binnen windparken. Ook is een deel van het doel om 50 gigawatt windenergie op zee op te wekken, doorgeschoven naar een volgend Noordzeeprogramma in 2028. Volgens Madlener is deze keuze in lijn met het regeerprogramma.

Wat de opbrengst uit windenergie op zee precies wordt, is niet helemaal zeker. Zo kunnen toekomstige mijnbouwactiviteiten en ecologische risico’s de opbrengst nog beïnvloeden.