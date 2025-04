Oekraïense premier naar VS voor onderhandelingen mineralendeal

Kyiv en Washington hebben donderdag een memorandum over de mineralendeal ondertekend, wat wordt gezien als een belangrijke stap voorwaarts. Oekraïne heeft dat document vrijdag vrijgegeven en daarin staat het bezoek van Sjmyhal.

Vertegenwoordigers van beide landen voerden vorige week technische besprekingen in de VS. In het memorandum staat dat de onderhandelingsteams als doel hebben om tegen 26 april hun overleg af te ronden. De economische overeenkomst moet daarna zo snel mogelijk worden ondertekend.