Groot deel Zuid-Hollandse zwembaden voldoet niet aan nieuwe eisen

Van de circa 350 zwembaden in Zuid-Holland haalt volgens de provincie bijna 60 procent de eisen niet; landelijk gezien is dat 47 procent. De Zuid-Hollandse gedeputeerde Meindert Stolk meldt dat dit voorjaar daarom „de eerste sluitingen kunnen volgen”.

De zwembranche gaf eind vorig jaar aan dat nog altijd onduidelijk is welke maatregelen genomen kunnen worden om aan de nieuwe normen te voldoen. De provincies, die controleren of de regels worden nageleefd, hebben een expertgroep opgezet die hulp biedt en onderzoekt welke maatregelen mogelijk zijn. Zwembaden krijgen daarom wat meer tijd. „De inzet is ervoor te zorgen dat alle baden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen een jaar, voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen”, aldus Stolk.

Als de gezondheid van bezoekers of personeel in gevaar is, wordt wel meteen ingegrepen. In andere gevallen proberen de provincies „onnodige sluiting” te voorkomen, gezien het maatschappelijke belang van zwembaden.

De kwaliteitseisen voor zwemwater, onder meer wat betreft de hoeveelheid chloor, zijn ingedeeld in drie klassen. Overschrijding van de normen uit de eerste klasse kan direct gevaar opleveren voor de gezondheid. Een zwembad waarbij zoiets wordt geconstateerd, moet gelijk dicht. De nieuwe eisen vallen onder klasse twee en drie. Daarbij is pas sprake van een overtreding als de normen respectievelijk twee en drie keer worden overschreden.