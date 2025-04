Doden en gewonden bij schietpartij universiteit Florida

De politie zegt dat snel is opgetreden om de dader te „neutraliseren” toen het schieten begon op de campus van de Florida State University. De verdachte is vermoedelijk een student aan die universiteit. De overleden slachtoffers zouden geen studenten zijn.

Op de universiteit studeren tienduizenden mensen. Amerikaanse media toonden beelden van jongeren die rennend wegvluchten van de campus terwijl het geluid van sirenes is te horen.

De VS worden vaker opgeschrikt door schietpartijen met veel slachtoffers. Het is volgens nieuwszender CNN de zesde ‘mass shooting’ van dit jaar in Florida. De afgelopen jaren waren er steeds tientallen van dergelijke incidenten in de staat.