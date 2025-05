Uiterst rechtse Simion wint eerste ronde verkiezingen Roemenië

Simion won de eerste ronde met bijna 41 procent van de stemmen, gevolgd door de partijloze en pro-Europese burgemeester van Boekarest, Nicusor Dan, die ruim 20 procent van de stemmen behaalde. Op 18 mei volgt een tweede, beslissende ronde, waarin Simion het opneemt tegen Dan.

„Dit is niet zomaar een verkiezingsoverwinning, het is een overwinning van de Roemeense waardigheid. Het is de overwinning van degenen die de hoop niet hebben verloren, van degenen die nog steeds geloven in Roemenië, een vrij, gerespecteerd en soeverein land”, zei Simion.

De pro-Europese premier van Roemenië, Marcel Ciolacu, heeft zijn aftreden aangekondigd en trekt zijn centrumlinkse partij terug uit de regeringscoalitie. De kandidaat van Ciolacu’s coalitie slaagde er niet in de tweede ronde te halen. Ciolacu benadrukte hoe de Roemenen zondag hebben gestemd en „dat betekent dat de regeringscoalitie geen legitimiteit heeft, tenminste niet in haar huidige vorm”.

Een definitieve overwinning van Simion zou de oostelijke flank van de NAVO kunnen destabiliseren, aldus politieke waarnemers. Het zou ook een uitbreiding betekenen van de groep eurosceptische leiders in de EU, waartoe de Hongaarse en Slowaakse premiers behoren.

Roemenië hield in november ook al presidentsverkiezingen, maar de uitslag daarvan werd ongeldig verklaard. De autoriteiten spraken van Russische inmenging en besloten dat de hele stembusgang over moest. Die stemming werd gewonnen door de pro-Russische Calin Georgescu, die niet mocht deelnemen aan de hernieuwde verkiezing. Hij heeft inmiddels zijn steun betuigd aan Simion.