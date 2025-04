Hogere prijzen en nieuwe abonnees helpen Netflix aan meer winst

Netflix gaf bij zijn kwartaalcijfers voor het eerst geen exacte cijfers over het aantal nieuwe abonnees. Wel meldde het bedrijf dat de omzet 13 procent was gestegen tot 10,5 miljard dollar. Daarop boekte het bedrijf een nettowinst van net geen 2,9 miljard dollar, 24 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2024.

De winst was hoger dan analisten hadden verwacht. Het betere resultaat kwam na prijsverhogingen in enkele belangrijke landen voor Netflix, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Argentinië. Kenners verwachten dat Netflix hierdoor minder hard groeit.

Na jaren waarin Netflix vooral veel geld uitgaf aan de productie van shows, maakte het bedrijf de afgelopen jaren werk van het vergroten van de winstgevendheid. Het streamingbedrijf kwam met maatregelen tegen abonnees die wachtwoorden delen met kennissen.

Ook hoopt het bedrijf meer te verdienen aan reclames bij goedkopere abonnementen. De advertentie-inkomsten zullen dit jaar verdubbelen, is de ambitie.

In het laatste kwartaal van vorig jaar boekte Netflix nog een record door er 18,9 miljoen nieuwe abonnees bij te krijgen. Daarmee kwam het totaal toen op 300 miljoen mensen met een Netflix-abonnement. Het bedrijf zegt in totaal wereldwijd ruim 700 miljoen kijkers te bereiken.