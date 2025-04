Moeder Bavaria verkoopt minder bier, maar houdt winst op peil

Volgens Royal Swinkels lukte het wel om meer bier van groeimerken te verkopen. In Ethiopië was er een stijgende lijn in de resultaten, al vielen de inkomsten daar door hyperinflatie in euro’s wel lager uit dan verwacht. Verder had het bedrijf in Cuba te maken met onder meer een orkaan en stroomuitval.

Ondanks alles wist Royal Swinkels de omzet min of meer op peil te houden op ruim 1,1 miljard euro. De winst, gecorrigeerd voor onder meer belastingen, bedroeg ruim 127 miljoen euro. Dit was ongeveer evenveel als in 2023. Naar eigen zeggen profiteerde het bedrijf van scherpe kostenbeheersing en tijdig anticiperen op veranderingen in de markt.