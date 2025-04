Minister Veldkamp sluit zeven diplomatieke posten, later nog vier

Hiermee haalt Veldkamp nog niet genoeg geld binnen om aan de bezuinigingen op de posten van 70 miljoen euro te voldoen. „Om de taakstelling verder in te vullen zal het noodzakelijk zijn de komende periode nog vier posten te sluiten.” Wanneer hij een besluit hierover neemt, staat niet in de brief. Hij sluit niet uit ook weer ambassades te moeten openen zoals in Syrië.

Oorspronkelijk moest de bewindsman 22 procent bezuinigen op de posten; dat zou sluiting van 34 posten volgens een berekening van het departement hebben betekend. Dat percentage werd vorig jaar september teruggebracht naar 10 procent. Veldkamp moet nog wel 22 procent bezuinigen op zijn departement in Den Haag.