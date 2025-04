Bronnen: fotojournalist Fatma Hassona gedood in Gaza

De aanval kwam korte tijd nadat bekend was geworden dat een film over Hassona in première zal gaan tijdens het filmfestival van Cannes, berichten media als vakblad Variety. Het gaat om de documentaire Put Your Soul on Your Hand and Walk van Sepideh Farsi. Die Iraanse regisseur voerde videogesprekken met de fotojournalist en dat leidde tot een film over het leven en lijden van Gazanen in oorlogstijd. Die haalde de selectie van ACID, een organisatie die zich inzet voor het vertonen van onafhankelijke films.