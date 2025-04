IAEA-baas in Teheran: tijd dringt voor akkoord tussen VS en Iran

Het bezoek van Grossi vindt plaats in aanloop naar nieuw overleg tussen Iraanse en Amerikaanse delegaties op zaterdag. De Amerikaanse president Donald Trump wil voorkomen dat Iran kan beschikken over kernwapens en wil daar afspraken over maken met de Iraanse regering. Hij heeft gedreigd met militaire escalatie als de Iraniërs weigeren een deal te sluiten.

IAEA-topman Grossi zei voor zijn vertrek naar Teheran tegen de Franse krant Le Monde dat Iran in zijn ogen „niet ver” verwijderd is van een kernwapen. Hij voorspelde dat zijn organisatie een sleutelrol krijgt als er een overeenkomst wordt gesloten. „Er is dan een gedegen verificatie- en controlesysteem nodig en dat kunnen alleen wij bieden.”