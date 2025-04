Helft excessief geweld in Rotterdam komt uit criminele conflicten

Uit het verslag komt ook naar voren dat niet alleen criminelen aan zwaar explosief materiaal kunnen komen en dat de drempel om het te gebruiken laag is. Veel ontploffingen worden gepleegd met cobra’s. Dat is zwaar knalvuurwerk dat weliswaar illegaal is, maar redelijk eenvoudig op de zwarte markt verkrijgbaar is.

Vorig jaar kwamen negentien mensen door geweld om het leven, hetzelfde aantal als in 2023. De helft van alle aangehouden personen is jonger dan 23 jaar.

Zorgen zijn er bij de politie over de forse toename van het aantal incidenten met psychisch kwetsbare mensen. Dat steeg van 7000 incidenten in 2016 tot 16.500 in 2024. Vorig jaar waren er meerdere ernstige en fatale incidenten waarbij verwarde personen betrokken waren. Zo stak in januari in Rotterdam een verwarde man een toevallige voorbijganger dood.

Een opvallende stijging (33 procent) was er van het aantal straatroven. Het aantal woninginbraken en overvallen daarentegen daalde met meer dan 10 procent.

De 8000 medewerkers van de politie Rotterdam hebben een turbulent jaar achter de rug. Dat begon met de zware explosie op de Schammenkamp in Zuid met drie doden en grote schade aan woningen. Het jaar eindigde met twee doodgeschoten mannen op straat in IJsselmonde, gevolgd door nog zo’n moord in die buurt begin januari dit jaar.