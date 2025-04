NS zet meer en langere treinen in op Koningsdag

In de laatstgenoemde stad is dit jaar de koninklijke familie op bezoek. Van en naar de Gelderse plaats rijden treinen van Arriva. Ook deze vervoerder zet extra treinen in.

Om „de veiligheid van reizigers te kunnen waarborgen en de sfeer op het station zo gezellig mogelijk te houden” mag er tijdens Koningsnacht en op Koningsdag geen alcohol mee de stations en de treinen in. Ook verkopen de winkels op de stations dan geen alcoholische dranken.

Station Amsterdam Science Park is de hele dag afgesloten. De gemeente Amsterdam heeft mensen donderdag opgeroepen om niet naar de hoofdstad te komen tijdens Koningsdag omdat er grote drukte wordt verwacht. In Utrecht is tijdens Koningsnacht de ingang van het centraal station aan de Jaarbeurszijde dicht.