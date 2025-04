Gemeente Amsterdam: kom niet naar hoofdstad tijdens Koningsdag

Er komen elk jaar meer mensen naar de hoofdstad tijdens de verjaardag van de koning. Volgens de gemeente komt daar dit jaar bovenop dat het feest op een zaterdag is en mensen daardoor langer in de stad blijven. „De openbare ruimte, de voorzieningen en de nood- en hulpdiensten zitten tegen hun maximale belasting aan om Koningsdag beheersbaar, feestelijk en veilig te houden”, aldus de gemeente.

Terugkijkend op vorige jaren is de gemeente „bezorgd” over de grote drukte tijdens Koningsdag. Het werd toen zo druk op sommige plekken dat er zorgen bestaan over de toegankelijkheid voor nood- en hulpdiensten in noodsituaties. Vorig jaar was het zo druk in de Westerstraat en omgeving dat de gemeente de toegangswegen moest afsluiten en mensen opriep niet naar de Jordaan te komen.