Verenigd Koninkrijk en Frankrijk overwegen ‘migrantenruil’

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn in gesprek over een proefproject om migranten te ruilen. De Britse autoriteiten mogen dan ongedocumenteerde asielzoekers terugsturen naar Frankrijk en zouden in ruil daarvoor meer gezinshereniging toestaan, meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Zo moet mensensmokkel worden ontmoedigd.