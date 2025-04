Groningen tegen Hermans: geen onderzoek kerncentrale in Eemshaven

Het kabinet wil liever ook geen kerncentrale in de Eemshaven. Volgens Hermans, minister van Klimaat en Groene Groei, moet ze deze plek echter wel meenemen in het locatieonderzoek omdat er anders later in het traject juridische procedures bij de Raad van State kunnen komen. De VVD-minister heeft laten onderzoeken of ze het gebied buiten het NRD kon laten. Op advies van de landsadvocaat, die juridische risico’s ziet, besloot Hermans in februari dat toch niet te doen.