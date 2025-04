Kabinet besteedt dit jaar ruim 920 miljoen euro meer aan asiel

Voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en eventuele dwangsommen wordt 863 miljoen euro uitgetrokken. In het coalitieakkoord was juist afgesproken dat er flink zal worden bezuinigd op de asielopvang. Strenge migratiemaatregelen zouden namelijk leiden tot een daling van het aantal asielzoekers, zo was de achterliggende gedachte.

De Raad van State was onlangs zeer kritisch over twee wetsvoorstellen van asielminister Marjolein Faber (PVV) over een tweestatusstelsel en verschillende maatregelen die het aantal asielzoekers omlaag moeten brengen. De belangrijke kabinetsadviseur voorzag onder andere grote problemen met de uitvoering. Het kabinet steekt 65 miljoen euro extra in de uitvoering van deze wetten.