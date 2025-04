Werkgroep tegen explosies wil 10 procent daling in 2025

De nieuwe werkgroep werd woensdag gepresenteerd door voorzitter en burgemeester van Rotterdam Carola Schouten (ChristenUnie). Bij de werkgroep zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Justitie en Veiligheid en meerdere organisaties zoals VNO-NCW aangesloten.

Het idee is om in te zetten op preventie en nazorg, maar ook op het vinden en vervolgen van verdachten. Daarnaast moet meer bekend worden over de achtergrond van de explosies. Die liggen niet alleen in de criminele wereld, maar hebben soms ook te maken met relaties of arbeidsconflicten, staat in het actieplan van de werkgroep.