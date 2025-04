Greenpeace ontgoocheld nu kabinet stikstof en klimaat doorschuift

Milieudefensie vindt dat het kabinet de „grote crisis in dit land steeds verder laat ontsporen”. Directeur Donald Pols zegt: „Het klimaat kan niet wachten, maar toch kiest de regering ervoor de problemen voor zich uit te schuiven. Dat is exemplarisch voor dit kabinet, dat van alles belooft maar alleen maar uitstelt.”

De grootste schok ligt volgens Palmen bij klimaatminister Sophie Hermans. „We zijn echt teleurgesteld in deze minister die publiekelijk telkens verklaart ambitieus beleid te willen, maar uiteindelijk niet levert.” Dat op het gebied van stikstof nog geen stappen zijn genomen, vindt Greenpeace niet verrassend. „Het was al duidelijk dat minister Wiersma de stikstofcrisis helemaal niet wil oplossen.”

Juristen waarschuwden maandag in Trouw dat nieuwe klimaatrechtszaken dreigen als Nederland de eigen klimaatdoelen niet haalt. In oktober is een zitting in de zaak van Greenpeace tegen de Nederlandse staat. De milieuclub wil dat Bonaire beter wordt beschermd tegen de klimaatcrisis.