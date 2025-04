Iraanse minister naar Rusland voor ontmoeting met Poetin

Araqchi’s bezoek aan bondgenoot Rusland komt kort voor een tweede onderhandelingsronde met de Verenigde Staten in Oman. Amerikaanse en Iraanse delegaties praten zaterdag weer indirect met elkaar over een nieuw atoomakkoord.

Trumps gezant Steve Witkoff, die net als Araqchi bij de onderhandelingen is, zei dinsdag dat Iran moet stoppen met de verrijking van uranium. De Iraanse minister verklaart dat niet daarover zal worden onderhandeld. Zijn land is volgens hem wel „bereid vertrouwen te bouwen” als het gaat om mogelijke zorgen over de verrijking.