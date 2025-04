RIVM: mazelenclusters niet verbonden, virus verschilt per plek

Tientallen mensen hebben het virus in het buitenland opgelopen. Tot nu toe zijn 26 patiënten gemeld die mazelen opliepen in Marokko en 3 mensen die mazelen opliepen in Roemenië. „In die landen zijn grote mazelenepidemieën”, verklaart het RIVM.

In de afgelopen week kreeg het instituut 34 nieuwe meldingen over besmettingen binnen. Dat zijn er iets minder dan een week eerder, toen 42 besmettingen werden geregistreerd. In totaal hebben dit jaar zeker 285 mensen in Nederland de ziekte opgelopen. Dat is het hoogste aantal sinds de laatste landelijke uitbraak in 2013. Vooral kinderen onder de 10 jaar kregen mazelen. Enkelen zijn in het ziekenhuis behandeld.

Het RIVM benadrukt dat geen sprake is van een landelijke uitbraak. Het aantal besmettingen is al enkele weken gelijk. Toch blijft het instituut de situatie goed volgen, mede omdat in deze periode van het jaar veel feestdagen zijn waarop mensen samenkomen. Hetzelfde geldt voor de meivakantie, die vrijdag begint.

Tegen mazelen worden de meeste kinderen al decennia gevaccineerd. Op scholen met een lage vaccinatiegraad verspreidt het virus zich echter gemakkelijker. De clusters zijn onder meer op openbare, islamitische en antroposofische scholen in de GGD-regio’s Amsterdam, Rotterdam-Rijnmond en Flevoland. Ook op een kinderdagverblijf in de regio Hollands Midden, waar onder meer Leiden en Gouda onder vallen, is een klein cluster. In de regio’s Haaglanden en Brabant-Zuidoost ziet het RIVM inmiddels een afname van het aantal nieuwe gevallen. „Deze clusters doven langzaam uit.”

De ziekte veroorzaakt onder meer plekjes op de huid en ontstoken ogen. Meestal knappen mensen vanzelf op, maar in zeldzame gevallen kunnen ernstige complicaties optreden, zoals long- of hersenvliesontsteking.