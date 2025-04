Noordoostelijke provincies herdenken en vieren 80 jaar vrijheid

In de Akerk in de stad Groningen is rond het middaguur een cultureel programma begonnen waarin de provincies stilstaan bij tachtig jaar vrijheid. Onder anderen de commissarissen van de Koning van de vier provincies zijn daarbij, evenals voorzitter Wim van de Donk van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en minister-president Stephan Weil van de Duitse deelstaat Nedersaksen.

Het programma begon met de onthulling van een campagnebeeld voor de bevrijdingsfestivals dit jaar. Het nieuwe beeldmerk is het resultaat van een ontwerpwedstrijd waaraan jongeren in heel Nederland deelnamen, op initiatief van de veertien bevrijdingsfestivals en de Kunstbende.

De vrijheidsviering in Noordoost-Nederland is precies tachtig jaar na de bevrijding van Groningen. Op 16 april 1945 gaven de Duitsers in de stad zich over, na een paar dagen van hevige gevechten met de Canadese strijdkrachten. Woensdagavond is in de Groningse Akerk een avondvoorstelling over het thema tachtig jaar vrijheid, bedoeld voor inwoners van de vier noordoostelijke provincies. Volgens een woordvoerder van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, dat de herdenkingen coördineert, zit de kerk zowel ’s middags als ’s avonds behoorlijk vol.

De herdenking van de bevrijding van Noordoost-Nederland is een van de vijf hoofdthema’s die het comité heeft vastgesteld in het lustrumjaar tachtig jaar vrijheid. Dat begon in september met de herdenking van de bevrijding van Zuid-Nederland in het Limburgse dorp Mesch. In januari volgde de herdenking van de Holocaust. Op 4 en 5 mei zijn de dodenherdenking en Bevrijdingsdag en op 15 augustus eindigt het lustrumjaar, tachtig jaar nadat met de Japanse capitulatie in het hele Koninkrijk der Nederlanden een einde was gekomen aan de Tweede Wereldoorlog.