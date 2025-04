Wethoudersvereniging over voorjaarsnota: eerst zien, dan geloven

Hoewel de Wethoudersvereniging een structurele versterking van het gemeentefonds verwelkomt, reageert ze nog wel voorzichtig op het akkoord over de voorjaarsnota. „Eerst zien, dan geloven. Onze zorg zit echt op de rol en positie van wethouders, die zo afhankelijk is van beleid uit Den Haag. Daar zouden wij nog altijd meer beleidsvrijheid in willen. Geld is één ding, maar beleidsvrijheid minstens zo belangrijk.”