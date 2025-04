Coalitie schuift problemen gevangenissen, asiel en stikstof door

Geert Wilders (PVV) meldde dat het niet is gelukt om extra geld te vinden voor de gevangenissen, Staatssecretaris Ingrid Coenradie heeft ‘honderden miljoenen’ nodig om het cellentekort op te lossen.

De tegenvallers voor asielminister Marjolein Faber liggen nog open, ‘dat komt later’ zei Nicolien van Vroonhoven (NSC), dit zijn naar schatting miljarden.

Ook de oplossing voor het stikstofprobleem is een open einde. BBB meldt dat er voor dit en volgend jaar 600 miljoen euro extra beschikbaar is. Daarnaast is een commissie bezig met een plan, maar financiering ontbreekt nog. Hetzelfde geldt voor het pakket aan extra maatregelen dat klimaatminister Sophie Hermans moet maken.