Trump: Harvard zou helemaal geen overheidsgeld moeten krijgen

Harvard was al financieel gekort nadat de universiteit had geweigerd in te stemmen met een eisenlijst van de regering-Trump. Die had onder meer aangedrongen op het beëindigen van diversiteitsbeleid en maatregelen om buitenlandse studenten te weren die „vijandig” staan tegenover Amerikaanse waarden. Ook moest de universiteit ieder kwartaal verslag uitbrengen over de invoering van de gewenste hervormingen.

Harvard weigerde en de regering liet weten meer dan 2 miljard dollar aan subsidies te bevriezen. Trump heeft daarnaast geopperd dat de belastingvrije status van de instelling ingetrokken zou kunnen worden.