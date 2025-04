Indische weduwen krijgen toch financiële vergoeding van kabinet

Deze vrouwen vielen buiten een zogenoemde backpayregeling. „Erkenning van dit historische onrecht is geen symboliek, maar gerechtigheid. Hoe de uitkering zal verlopen, zal nog worden uitgewerkt”, stelt Van der Plas. „Wij gaan daarover binnenkort met de Nederlands-Indische gemeenschap in gesprek. Maar hoe dan ook: groot onrecht dat deze vrouwen is aangedaan, wordt hiermee dit jaar nog rechtgezet.”

De vorige Tweede Kamer stemde in 2023 tegen moties om de vergoeding te regelen. Dat leidde tot grote ophef onder nabestaanden, die naar de Kamer waren gekomen.