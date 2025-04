Ook minister Heinen zwijgt over dekking extra uitgaven

Heinen wil het onderhandelingsresultaat naar eigen zeggen donderdag eerst bespreken in de ministerraad. Dat de partijen alvast hun succesjes willen uitventen, vindt hij niet vreemd. Maar: „ik zeg er ook bij, er zit natuurlijk ook altijd zuur in”. Hij benadrukt daarbij dat de begrotingsregels zijn gevolgd, wat wil zeggen dat tegenover extra uitgaven bezuinigingen staan, en tegenover iedere lastenverlichting, een lastenverzwaring elders.

Sommige partijen aan tafel vonden dat de lage tekorten van de afgelopen jaren ruimte boden om ook meevallers deels in te zetten. Daar is Heinen niet in meegegaan, bezweert hij. De clausule in het coalitieakkoord waarin deze mogelijkheid is vastgelegd, „zetten we niet in”. Over deze zogenoemde ‘meevallerformule’ was de afgelopen weken veel discussie, viel achter de schermen te horen.

Dat de partijen er samen uit zijn gekomen, is een „team effort”, vindt Heinen. „Iedereen vecht natuurlijk voor zijn eigen belangen”. Maar hij ziet ook dat „echt iedereen tot het naadje is gegaan” om de onderhandelingen tot een goed einde te brengen.