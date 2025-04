Bloomberg: China wil onderhandelen als VS aan voorwaarden voldoen

Verder zou Beijing volgens de bron willen dat de VS een contactpersoon aanwijzen die helpt een deal voor te bereiden die Trump en de Chinese president Xi Jinping kunnen ondertekenen.

De spanningen tussen de twee grootste economieën ter wereld zijn recent opgelopen sinds Trump importheffingen aankondigde voor een flink aantal landen. Trump verhoogde de heffingen voor de meeste Chinese goederen naar 145 procent. China reageerde daarop met heffingen van 125 procent op Amerikaanse goederen.

De ingewijde zegt niet welke opmerkingen door de Amerikanen zijn gedaan. China uitte recent kritiek op opmerkingen van vicepresident J.D. Vance, waarin hij het had over „Chinese boeren”. De woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de opmerkingen „onwetend en respectloos”.

De woordvoerder waarschuwde woensdag dat het land „niet bang” is voor een handelsoorlog met de VS. „Als de VS het probleem echt willen oplossen via dialoog en onderhandelingen, moeten ze stoppen met het uitoefenen van extreme druk, stoppen met dreigen en chanteren, en met China praten op basis van gelijkwaardigheid, respect en wederzijds voordeel.”