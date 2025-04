Recordaantal meldingen gevaarlijke cosmetica en speelgoed in EU

De Europese Commissie heeft in 2024 een recordaantal meldingen gekregen van onveilige consumentenproducten zoals speelgoed en cosmetica. Bij het Europese systeem waarin gevaarlijke producten worden gemeld, Safety Gate, werden 4137 meldingen gedaan. Dat is het hoogste aantal sinds de start van het systeem in 2003. In 2023 ging het om 3412 meldingen.