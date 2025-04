Van Hijum hoopt op verantwoordelijkheidsgevoel coalitiepartijen

Het herstel van de fouten die het UWV heeft gemaakt bij het vaststellen van uitkeringen, is volgens Van Hijum „slechts één” van die problemen. De minister is af en toe bijgepraat over de voortgang van het nachtelijke overleg op het ministerie van Financiën. „Dat kunt u aan mijn kleine oogjes wel zien”, zei de bewindsman. Dat de gesprekken „moeilijk” verlopen, is volgens hem wel duidelijk.

De coalitiepartijen zijn nog altijd in onderhandeling over de eerste bijstelling van de begroting van dit jaar. Zij begonnen dinsdagochtend rond 09.30 uur aan dit overleg, dat zij ’s middags alleen kort onderbraken voor de stemmingen in de Tweede Kamer.