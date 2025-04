Gelderland wil tijdelijke vergunningenstop in stikstofzones

Onder meer sectoren als de landbouw, woningbouw en industrie krijgen met de tijdelijke maatregel te maken. Die geldt niet voor bestaande activiteiten. Ook zijn er uitzonderingen opgenomen voor zaken van „groot openbaar belang” zoals dijkversterkingen, Defensie en verkeersveiligheid.

Gelderland wil de uitstoot in de zones van 500 meter rond natuurgebieden fors terugdringen door uiteindelijk strenge stikstofregels in te stellen. Daardoor moet de natuur verbeteren en de vergunningverlening weer op gang komen. Door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte kunnen er amper nog vergunningen worden afgegeven.