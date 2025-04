Vorig jaar dagelijks ruim 200 fietsers op spoedeisende hulp

Vooral 55-plussers en jonge kinderen waren betrokken bij fietsongevallen. In 2024 was zo’n vier op de tien verongelukte fietsers ouder dan 55 jaar. Een op de negen slachtoffers was jonger dan 11 jaar.

„Het aantal fietsongevallen blijft helaas onverminderd hoog”, schrijft Martijntje Bakker, directeur van VeiligheidNL. „Zo lopen ook jonge kinderen letsel op na een ongeval. Genoeg reden dus om als ouder het goede voorbeeld te geven en zowel jezelf als je kind een helm op te zetten.”

Volgens de onderzoekers liepen meer dan 12.500 verongelukte fietsers hersenletsel op. „De fietshelm kan een wereld van verschil maken”, schrijft VeiligheidNL, dat een campagne begint om meer mensen een helm te laten dragen. Uit ander onderzoek van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat fietsers die een helm dragen bij een ongeluk 60 procent minder kans hebben op ernstig hoofdletsel.

Ongelukken met fatbikes zijn in dit onderzoek niet los uitgesplitst. Wel telde VeiligheidNL eind vorig jaar een week lang alle fatbike-ongelukken. Bij de aanname dat die week een gemiddelde week was, is de grove schatting dat er jaarlijks 5000 fatbikers op de SEH worden behandeld.

Donderdag maakt het CBS bekend hoeveel mensen vorig jaar omkwamen in het verkeer. Sinds 2020 gebeuren er meer dodelijke ongelukken met fietsers dan met automobilisten.