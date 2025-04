Huurders kunnen uit minder huizen kiezen, nu ook in middensegment

Het verschil tussen vraag en aanbod was nog steeds het grootst in het goedkoopste segment, met huren tussen 1185 en 1500 euro per maand. Maar het valt Pararius op dat het in het middeldure segment, met huren van 1500 tot 2000 euro, nu ook krap begint te worden. Vorig kwartaal viel een op de drie aangeboden huurhuizen in dit segment, terwijl zo’n 37 procent van de reacties op dit type huizen was. „Deze verschuiving wijst erop dat huurders, vooral gedwongen door krapte of prijsopdrijving in het lagere segment, hun blik verleggen naar duurdere woningen”, stelt het woningplatform.

Afgelopen kwartaal kwamen 12.677 vrijesectorhuurwoningen vrij, heeft Pararius berekend op basis van het aanbod op het eigen platform en andere bronnen. Daarop kwamen gemiddeld 47 reacties per woning binnen, tegen 32 begin 2024.

Nieuwe huurders moesten gemiddeld 19,64 euro per vierkante meter per maand betalen, een stijging van 9,6 procent. Dat komt neer op 1780,67 euro per maand voor een gemiddelde huurwoning. Hiermee blijft een vrijesectorhuurhuis voor veel woningzoekers volgens Pararius onbereikbaar, omdat verhuurders vaak een bruto maandinkomen eisen van drie keer de huur.

Begin dit jaar verdwenen 14.340 huurwoningen van de markt, waardoor de huurmarkt nog krapper is geworden en de concurrentie tussen huizenzoekers groter. Verhuurders blijven op grote schaal woningen verkopen vanwege regels die vorig jaar zijn ingevoerd om de middenhuur te reguleren en de huizen betaalbaarder te maken, aldus Pararius-directeur Jasper de Groot.