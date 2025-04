Fiscalisten voorzien tsunami aan bezwaarschriften door box 3-plan

Met het voorstel wil het kabinet weer een stap zetten in de hersteloperatie voor de vermogensrendementsheffing, die uitgaat van een fictief rendement dat spaarders en beleggers zouden behalen. Belastingplichtigen krijgen volgens het voorstel de mogelijkheid om het werkelijk behaalde rendement aan te tonen. Als dit bedrag lager is dan het eerder aangeslagen verwachte rendement, krijgen zij de te veel betaalde belasting terug.

Het RB verwacht dat belastingplichtigen hierdoor massaal bezwaar zullen maken. De fiscalisten wijzen erop dat de Belastingdienst van plan is om ruim 1 miljoen definitieve aanslagen over 2021 en 2022 op te leggen om verjaring te voorkomen. Dit zou vanaf het najaar kunnen leiden tot tussen de 500.000 en 1 miljoen bezwaarschriften, met nog eens honderdduizenden in 2026.

Het RB heeft er ook kritiek op dat het voorstel niet geldt voor alle belastingplichtigen. Mensen die voor de jaren 2017 en 2018 meededen aan de massaalbezwaarprocedure maar niet tijdig een bepaald verzoek indienden, zijn bijvoorbeeld uitgesloten. Het RB noemt dit „mogelijk juridisch onhoudbaar” en waarschuwt dat zo’n 40.000 mensen hierover mogelijk gaan procederen.

Verder vinden de fiscalisten dat het voorstel op meerdere punten onduidelijk is, onder meer over hoe dat werkelijke rendement precies moet worden berekend. Op die vragen moet volgens het RB eerst nog antwoord komen.