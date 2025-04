Leider RSF roept oprichting rivaliserende regering in Soedan uit

„Op deze verjaardag verklaren we met trots de oprichting van de regering van Vrede en Eenheid, een brede coalitie die het ware gezicht van Soedan weerspiegelt,” zei Mohamed Hamdan Dagalo in een verklaring op Telegram.

Eind februari kwam de RSF al met een handvest waarin ze de vorming van een regering aankondigde in de gebieden die onder hun controle staan. Dagalo voegde daar dinsdag aan toe dat de paramilitairen samen met „civiele en politieke krachten” een overgangsgrondwet hadden ondertekend die moet dienen als een „routekaart voor een nieuw Soedan”. Analisten waarschuwden eerder al dat Soedan door het conflict permanent verdeeld zou kunnen raken tussen de strijdende partijen.

Dagalo pleegde in 2021 een staatsgreep samen met legerleider Abdel Fattah al-Burhan, de feitelijke leider van Soedan. Nu staan zij al twee jaar lang tegenover elkaar in een oorlog die tienduizenden levens eiste. 13 miljoen mensen sloegen op de vlucht.

In de slotverklaring van een internationale top in Londen over Soedan schreven deelnemende partijen eerder op dinsdag nog dat zij ieder plan om een parallelle regering in Soedan uit te roepen verwerpen. De strijdende partijen waren niet uitgenodigd voor de top.